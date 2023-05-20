Штурмовые группы российских сил приступили к зачистке последнего района, находящегося под контролем боевиков вооруженных сил Украины, в Бахмуте. Российским бойцам удалось прорвать оборону противника в частном секторе.

По информации военных корреспондентов, опубликованной в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские штурмовые группы продолжают продвигаться в направлении последнего укрепрайона украинских боевиков под названием «Самолет». После потери укрепрайона «Домино», расположенного на западных окраинах Бахмута, данный участок, общей площадью примерно 0,6 квадратных километра, является последним оплотом украинских боевиков в населенном пункте.

Российским бойцам удалось закрепиться в частном секторе после мощной атаки с фланга. В настоящий момент ожесточенные боевые действия продолжаются в районе улиц Булавина и Молодежная. По словам украинских военных корреспондентов, на западных окраинах Бахмута творится «настоящий ад».