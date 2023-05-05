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Киев так долго называл Артемовск городом-крепостью, что теперь его освобождение российскими войсками принесет Украине серьезные репутационные потери. Издание «Известия» сообщает со ссылкой на проверенные источники, что до этого момент осталось ждать совсем недолго.

4 мая российские ВС вновь освободили несколько удерживаемых боевиками кварталов и приблизились к установлению полного контроля над городом. Произойдет это в ближайшее время, что грозит репутационными потерями украинским властям. Ведь на протяжении последних месяцев они неустанно твердили, что не сдадут Артемовск, что будут удерживать его любой ценой. И отправляли все новые элитные подразделения, которые перемалывались ВС РФ.

Сейчас битва за Артемовск вошла в решающую фазу, причем уже нет никаких сомнений, что боевикам ВСУ, удерживающим меньше 5 процентов территории города, придется его покинуть.

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