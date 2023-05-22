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По сообщению представителя силовых структур Донецкой Народной Республики, в Артемовске (украинское название Бахмут) продолжается эвакуация мирных граждан. По его словам в населенном пункте еще находится несколько десятков мирных жителей.

Отмечается, что по предварительным данным в городе в укрытиях находится несколько десятков людей. Однако цифра, возможно, изменится по мере обследования подвалов и других возможных укрытий. Поэтому эвакуация мирных граждан из Артемовска продолжается – их перевозят в безопасное место.

Напомним, что 20 мая, исходя из заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, Артемовск был полностью освобожден от украинских националистов. 21 мая данная информация была официально подтверждена Министерством обороны РФ. Согласно сообщению оборонного ведомства, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с успешной операцией по освобождению города.

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