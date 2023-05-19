Российские штурмовые отряды, освобождающие Артемовск (украинское название Бахмут), сталкиваются с ожесточенным сопротивлением украинских военнослужащих. В населенном пункте идут тяжелые встречные бои.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что командование ВСУ перебрасывает живую силу и личный состав в населенный пункт, чтобы любой ценой удержать оставшиеся позиции в городе. Сейчас главная задача ВСУ в Артемовске – не позволить российским военным окончательно взять под контроль населенный пункт. В публикации также отмечается, что ВСУ удалось на данном участке фронта задействовать имеющиеся у них резервы.

Накануне врио ДНР Денис Пушилин заявил, что со стороны украинских боевиков увеличилось количество обстрелов территории республики, в том числе и ее столицы – Донецка. Увеличилось количество раненных и погибших среди мирного населения. Также он добавил, что для предотвращения прорыва ВСУ флангов вокруг Артемовска «принимаются исчерпывающие меры».