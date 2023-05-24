Боевики ВСУ считали гражданское население Артемовска своими врагами, поэтому действовали по отношению к ним еще более жестоко, чем в Мариуполе, рассказал РИА Новости один из офицеров российской армии.

Он пояснил, что нацисты закидывали гранатами укрытия, в которых прятались мирные люди, использовали их в качестве живого щита, чтобы спасти свои собственные жизни, а также запугивали гражданских. Боевики понимали, что удержать город им не удастся, поэтому пытались уничтожить все на своем пути.

Офицер добавил, что боевики чувствовали абсолютную безнаказанность и именно поэтому вели себя так по отношению к гражданским. Которые, по их мнению, ждали прихода российских войск и с ненавистью относились не только к ВСУ, но и к Украине в целом. Хотя многие мирные жители города просто не имели возможности эвакуироваться.