Компания Tesla во время презентации трехмоторной версии Model S Plaid заявляла о максимальной скорости модели на уровне в 322 км/час, однако в серийное производство пошли автомобили с программным ограничением скоростных показателей на уровне 262 км/час.

Инженеры компании намеренно ограничили максимальную скорость из-за соображений безопасности, поскольку их расчеты свидетельствовали о необходимости замены покрышек и тормозной системы на более производительные.

Энтузиасты уже смогли разогнать Model S Plaid до максимальной скорости в 348 км/час после снятия программных ограничителей, однако в настоящий момент компания Tesla предлагает официальный комплект, состоящий из спортивных колес в типоразмере R20, всего за 6 тысяч долларов.

Комплект предназначен для езды по специализированным гоночным трассам. При этом на передней оси устанавливаются покрышки Goodyear Supercar 3R в размере 285/35, а на задней оси будут стоять покрышки в размере 305/30. Спортивный комплект будет доступен для заказа уже с июня текущего года.