Боевики проукраинских организаций “Свобода России” (запрещена в РФ как террористическая организация) и “Русский добровольческий корпус” (также является террористической организацией, запрещенной на территории РФ) после вторжения в Белгородскую область затеяли “пресс-конференцию”. На кадрах записи с этого мероприятия можно увидеть, что диверсанты отвечают на вопросы журналистов украинских телеканалов, больше они никому не интересны.

Уцелевшие участники нападения не смогли ответить на вопрос, какие цели преследовала их провальная вылазка. Это не удивительно, так как единственной задачей, которую они выполняли, была пропаганда, передает портал “Военное обозрение”.

Также боевики рассказали, что потеряли всего двоих участников диверсии. Минобороны РФ заявило об уничтожении 70 боевиков, однако большая часть из них могла и не входить в террористические организации, а представлять спецслужбы Украины, также постепенно скатывающиеся к терроризму.

Показали боевики и “трофей” – бронетранспортер, который якобы был сперва украинским, затем ВС РФ отобрали его у ВСУ в Бахмуте. Подтвердить эти заявления сложно, зато на видео из Белгородской области можно увидеть несколько уничтоженных боевых машин, используемых диверсантами.

Боевики обещали “еще вернуться”. Впрочем, точно сказать, что именно участники пресс-конференции организовали диверсию и принадлежат к упомянутым выше формированием, невозможно.