Российским ВС необходимо к середине или максимум к концу лета завершить специальную военную операцию на Украине с достижением всех целей. В противном случае украинская армия осенью получит американские истребители F-16, считает военный эксперт, прошедший Афганистан полковник войск специального назначения в отставке Анатолий Матвийчук.

Он рассказал порталу Ura.ru, что Соединенные Штаты в очередной раз перестрахуются и отправят самолеты сперва в Польшу, которая займется поставками на Украину. Вашингтон боится “вовлечься в конфликт”, хотя фактически давно это сделал.

По мнению эксперта, Запад скорее всего обучает украинских пилотов еще с прошлого года, поэтому у ВСУ будет кому управлять F-16. Однако насытить Воздушные силы Украины полностью, то есть передать им 150-200 истребителей НАТО вряд ли рискнет. Поэтому для российской обороны наличие у противника боевых самолетов Альянса не станет критическим. Скорее всего, Киев будет запускать с них ракеты большой дальности, не пытаясь использовать для каких-то других целей.