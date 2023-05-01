В Павлограде в результате ракетного удара ВС РФ произошел «локальный апокалипсис», рассказал военный эксперт Борис Рожин. Так он прокомментировал видеозаписи с последствиями атаки, опубликованными в Сети.

По словам аналитика, удар скорее всего пришелся в железнодорожный состав или склад с ракетно-артиллерийскими боеприпасами ВСУ, которые начали весьма активно детонировать. Именно из-за этого оказалось повреждено около сотни домов.

Помимо склада, российские боезаряды уничтожили цеха химического завода, который использовался для производства ракетного топлива для комплексов «Гром». Эти ракеты являются модернизацией «Точек-У» и могут наносить удары с дистанции в 500 километров.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков подтвердил уничтожение военных объектов в Павлограде, а также сообщил, что ночная атака позволила нарушить работу других заводов, которые занимаются производством, обслуживанием и ремонтом украинской техники и вооружения.