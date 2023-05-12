Планы развития сельского хозяйства в Германии оказались под угрозой из-за отказа страны от российского газа. Проблема в том, что из-за санкций против РФ местные предприятия были вынуждены остановить производства аммиака, что привело к постоянно усиливающейся зависимости от российских удобрений.

Издание «Известия» отмечает, что пытаясь изолировать Россию экономическими санкциями, Запад все же начинает понимать, что отказаться от газа и других ресурсов из РФ практически невозможно. Так, уже упомянутые сложности, возникшие в связи с закрытием заводов по производству аммиака, вынудили фермеров искать новых поставщиков удобрений. Это потребовало крупных дополнительных расходов и отразилось на себестоимости продукции.

Авторы публикации отмечают, что в Германии продолжается поиск решений, которые позволят стабилизовать ситуацию и уменьшить убытки для фермеров. Однако без помощи Еврокомиссии и самих аграриев справиться с этой задачей вряд ли получится.