Пограничными войсками Курской области на южной окраине города Белополье в Сумской области был выявлен ремонтный пункт, используемый боевиками киевского режима. В результате удара, нанесенного по этому объекту, были уничтожены несколько единиц военной техники, находившейся в ангаре, а также живая сила ВСУ.

На опубликованных в Сети видеокадрах можно увидеть, как точное попадание ФАБ с управляемым модулем планирования привело к разрушению ангара, где проводился ремонт украинской военной техники.

Ранее сообщалось о взрывах, произошедших в Сумской области, контролируемой Киевом, а также в российском городе Херсон, который захвачен украинской армией.

С уничтожением украинских систем ПВО российская авиация все чаще может использовать авиаудары с применением ФАБ, оснащенных модулями планирования. Такие бомбы могут поражать цели на расстоянии до 40 километров, выходя за пределы зоны действия противника.