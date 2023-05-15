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Пограничными войсками Курской области на южной окраине города Белополье в Сумской области был выявлен ремонтный пункт, используемый боевиками киевского режима. В результате удара, нанесенного по этому объекту, были уничтожены несколько единиц военной техники, находившейся в ангаре, а также живая сила ВСУ.

На опубликованных в Сети видеокадрах можно увидеть, как точное попадание ФАБ с управляемым модулем планирования привело к разрушению ангара, где проводился ремонт украинской военной техники.

Ранее сообщалось о взрывах, произошедших в Сумской области, контролируемой Киевом, а также в российском городе Херсон, который захвачен украинской армией.

С уничтожением украинских систем ПВО российская авиация все чаще может использовать авиаудары с применением ФАБ, оснащенных модулями планирования. Такие бомбы могут поражать цели на расстоянии до 40 километров, выходя за пределы зоны действия противника.

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