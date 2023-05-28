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Пехота и спецназ российских войск уничтожили противника в Авдеевке. “Русская весна” опубликовала сделанную с разведывательно-ударного дрона видеозапись, демонстрирующую уничтожение позиций ВСУ из артиллерийских орудий.

Обнаружил эти самые позиции беспилотный аппарат, который задействовал боеголовку для поражения цели. Практически сразу загремели взрывы – российские ВС атаковали противника минометами калибров 120 и 152 миллиметра.

Напомним, что ВСУ сейчас занимают позиции на территории Авдеевского коксохимического завода. Также под их контролем остаются многоэтажные дома, полностью превращенные в крепости, наблюдательные пункты и огневые точки. Бойцы 1-го Армейского корпуса ДНР продолжают планомерно обнаруживать местоположение врага и наносить по нему сокрушительные удары, медленно, но уверенно приближаясь к освобождению населенного пункта.

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