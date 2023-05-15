В социальных сетях появилось видео, которое демонстрирует уничтожение переданных украинской армии артиллерийских систем НАТО на участке в Бахмуте. Русские бойцы применили боевые дроны «Ланцет» для нанесения ударов.

На распространенных кадрах можно увидеть успешные попадания боеприпасов «Ланцет», которые привели к уничтожению нескольких самоходных артиллерийских установок Краб, американской гаубицы M777, а также украинской модификации РСЗО «Ураган».

В результате ударов произошла вторичная детонация боеприпасов, что привело к ликвидации находившихся рядом с техникой солдат ВС Украны.

Напомним, морские и авиационные группы Вооруженных сил Российской Федерации при помощи ракет «Калибр» и ракет типа «Х» наносят удары по складским помещениям вражеских формирований киевского режима, которые пытаются сохранить свою секретность.