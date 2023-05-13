ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Добровольцы из батальона «Эспаньола» провели товарищеский матч в честь Дня Победы 9 мая. О подробностях футбольного матча рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

На стадионе в освобожденном Мариуполе провели действительно боевой футбольный матч, поскольку на поле вышли добровольцы батальона «Эспаньола», в котором служат исключительно футбольные фанаты. При этом на трибунах можно было увидеть флаги различных футбольных клубов России. Данное мероприятие позволило добровольцам немного отвлечься от боевых действий, а зрителям насладиться футбольным матчем.

По словам одного из участников матча с позывным «Доктор», все бойцы батальона прошли вместе боевые действия в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. При этом в батальон постоянно прибывают новобранцы, которых обучают уже опытные бойцы.

Командир штурмовой группы с позывным «Питбуль» отметил, что одним из самых главных качеств для хорошего бойца является воспитание духа и мужества.

Вам может понравиться

Rusvesna.su: Тактические успехи ВСУ в Бахмуте в заявлениях украинских аналитиков

В окрестностях Артемовска наблюдаются некоторые тактические успехи ВСУ, однако никаких «котлов» для «Вагнера» и близко нет, сообщают украинские эксперты. Портал «Русская весна» поясняет, что среди многочисленной пропаганды Киева, которая замусоривает

Кого призывают пройти военные сборы в России, и как накажут уклонистов

10 мая вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о проведении военных сборов. Это мероприятие до специальной военной операции проводилось ежегодно, чтобы подготовить резервистов к военной службе. Условия

Эксперты рассказали, почему ВС РФ пока не начали масштабное наступление в зоне СВО

Российские войска, находящиеся в зоне СВО, сейчас заняты, в основном, тем, что перемалывают резервы украинских войск с помощью артиллерии и авиации. Одновременно с этим ВС РФ укрепляет свои оборонительные позиции.