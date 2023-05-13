Добровольцы из батальона «Эспаньола» провели товарищеский матч в честь Дня Победы 9 мая. О подробностях футбольного матча рассказал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

На стадионе в освобожденном Мариуполе провели действительно боевой футбольный матч, поскольку на поле вышли добровольцы батальона «Эспаньола», в котором служат исключительно футбольные фанаты. При этом на трибунах можно было увидеть флаги различных футбольных клубов России. Данное мероприятие позволило добровольцам немного отвлечься от боевых действий, а зрителям насладиться футбольным матчем.

По словам одного из участников матча с позывным «Доктор», все бойцы батальона прошли вместе боевые действия в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. При этом в батальон постоянно прибывают новобранцы, которых обучают уже опытные бойцы.

Командир штурмовой группы с позывным «Питбуль» отметил, что одним из самых главных качеств для хорошего бойца является воспитание духа и мужества.