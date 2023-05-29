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Ресурс АТ опубликовал материал, посвященный неоднозначному поведению киевского режима, который подозревают в распространении фейков.

Автор публикации отмечает, что главком Вооруженных Сил Украины, Валерий Залужный, уже давно не появляется на публике, и фото и видео, представленные в качестве доказательства его хорошего состояния, вызывают сомнения.

То же самое относится и к ситуации с Артемовском. Потерю этого города Киев долгое время отрицал, утверждая, что это не произошло. Кроме того, кадры, показывающие затопление российского корабля «Иван Хурс» с украинского беспилотника, выглядят недостоверными и подозрительными.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция, которую Вооруженные силы РФ начали в феврале 2022 года.

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