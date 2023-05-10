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«Гвардия наступления», которую МВД Украины создавало специально для контратакующих действий, брошена в бой в Артемовске, сообщил портал «Военное обозрение». Авторы указывают, что судя по опознавательным знакам на форме боевиков, речь идет о бригаде «Рубеж».

На гусеничном бронетранспортере, используемом подразделением для передвижения и в качестве средства огневого поражения, можно разглядеть знак «балкенкройц», который во время Великой Отечественной войны использовался войсками вермахта. Это показывает, что и вновь созданные подразделения не смогли обойтись без нацистской символики.

Авторы также обращают внимание на фото боевика с позывным «Ариец». Он принимал участие в боевых действиях в Северодонецком и Рубежном, но там ВСУ с треском провалились и были вынуждены спасаться бегством. Не исключено, что такой же исход ожидает «Арийца» и его команду в Бахмуте.

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