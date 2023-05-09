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В обозримом будущем ВС Украины не смогут добиться преимущества в военной технике над российской армией. Такое заявление сделал украинский журналист Юрий Бутусов, комментируя отчеты Министерства обороны США за осень 2022 и весну 2023 годов.

Из опубликованных Пентагоном документов следует, что оборонное ведомство США не может обеспечить украинскую армию требуемым количеством 155-мм боеприпасов, поскольку не могут организовать бесперебойное производство на своих предприятиях.

По этой причине Вашингтон пытается привлечь к поставкам на Украину военной техники советского образца как можно больше стран по всему миру. По мнению украинского журналиста, Пентагон сможет обеспечить ВС Украины всем необходимым только через два года, однако неизвестно, как будут развиваться боевые действия украинского конфликта за это время.

Бутусов подчеркнул, что текущая ситуация со снабжением украинской армии остается очень сложной, а возможности арсеналов вооруженных сил США и европейских стран далеко не безграничны.

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