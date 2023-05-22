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В российском плену на ожидал человеческого отношения, и как оказалось, ошибался. Об этом заявил украинский военный Василий Ленив. Он был взят в плен в районе населённого пункта Спорное (на границе ДНР и ЛНР). Слова военнослужащего ВСУ приводит РИА “Новости”.

Ленив рассказал, что после того, как попал в плен, его накормили и напоили. При этом, как рассказал боец, ждал от российские военных плохого к себе отношения – на Украине постоянно говорят о том, что россияне враги украинцев. Но как выяснилось, много из того, что рассказывают украинские СМИ, – враньё. Ленив уточнил, что средства массовой информации на Украине часто рисуют ужасы российского плена, но всё это не соответствует действительности.

Пленный боец ВСУ также рассказал и о настроении на передовой с украинской стороны. По его словам, воевать особо никто не хочет. Как только люди оказываются на линии боевого соприкосновения, то думают, как бы поскорее её покинуть.

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