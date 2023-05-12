Обещанное масштабное контрнаступление вооруженных сил Украины началось, правда больше в виртуальной среде, чем на поле боя. Украинский центр информационно-психологических операций посеял панику в рядах наиболее экзальтированной аудитории российского сегмента социальных сетей. В причинах быстрого распространения криков «все пропало» разбирался обозреватель издания «Московский Комсомолец».

В ночь на 12 мая сразу несколько информационных ресурсов, в том числе и довольно авторитетные, распространили информацию о начале широкомасштабного контрнаступления украинской армии. При этом сообщалось, что на некоторых участках фронта подразделения ВС России «не выдержав натиска» покинули позиции.

Были также и сообщения о многочисленных колоннах бронетехники противника, выдвинувшихся в сторону Белгорода из Харькова. Однако после поднявшегося шума в комментариях Минобороны России успокоило всех заявлением, что все сообщения о контрнаступлении противника не соответствуют действительности.

Стоит отдать должное противнику, который в очередной раз умело провел «информационно-психологическую» атаку на граждан России. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что «по всей видимости морально мы еще не вполне готовы к контрнаступлению противника». При этом, по его мнению, «сочетание высокой восприимчивости и методичной информационно-диверсионной работы противника может привести нас к панике».

Известный военный блогер Юрий Подоляка также предупреждает российское общество, что вчерашний информационный накат со стороны ЦИПСО противника был всего лишь разведкой боем. Бывший украинский депутат Олег Царев предлагает более радикальный метод борьбы с противником. По его словам, в Киеве есть всего лишь четыре основных дата-центра, уничтожив которые можно надолго лишить украинцев цифрового телевидения и доступа в интернет.