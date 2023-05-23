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В соответствии с официальным заявлением командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, в период с 23 по 25 мая в Киеве запланированы «военные учения». Эта информация сообщается украинскими СМИ.

Как отмечается в заявлении командования, в ходе этих «учений» планируется перемещение личного состава и военной техники по улицам столицы. В связи с этим, жителей города просят не публиковать информацию в социальных сетях о передвижении военной техники и направлении ее движения.

Следует отметить, что проведение «военных учений» в настоящее время вызывает некоторые вопросы, особенно учитывая, что Вооруженные силы Украины уже занимаются боевой подготовкой новобранцев на полигонах в Западной и Восточной Европе. Возможно, эти «учения» могут служить прикрытием для других мероприятий, связанных с переброской войск.

Крупные колонны военной техники и личного состава могут маскировать под учения, чтобы перебросить на другие направления или временно убрать из Киева по каким-либо причинам. Также возможно, что такое заявление делается с целью запутывания российской стороны и ведения информационной войны.

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