Украина готова к отражению «удара возмездия» ВС РФ, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский. Он также сообщил, что Киев намерен наращивать возможности противовоздушной обороны, чтобы еще эффективнее сбивать ракеты и дроны.

По словам Вениславского, представляющего в Раде комитет по вопросам разведки, обороны и национальной безопасности, Россия не оставит просто так попытку атаковать Кремль двумя беспилотными аппаратами. Она в обязательном порядке нанесет удар в ответ, поэтому ВСУ предпринимают все возможные меры для защиты возможных целей.

«Быть уверенными, что они (ответные удары — прим. Discover24.ru) не принесут результата, мы не можем. Но то, что мы к тому готовы, так это точно», – заявил украинский парламентарий.

Напомним, военный эксперт Константин Сивков назвал ключевыми целями для ответных атак Генштаб ВСУ и Главное управление разведки.