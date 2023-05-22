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Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский в своем телеграм-канале насчитал шестнадцать взрывов в Днепропетровске в течение 40 минут. Никаких подробностей о пораженных целях он не сообщил.

Известно, что в ночь на 22 мая взрывы гремели не только в Днепропетровске, но и в Запорожье, Херсонской области и Харькове. Для ударов использовались ракеты и беспилотные аппараты.

Напомним, ВС РФ вторую неделю подряд атакует военные объекты на Украине. Поражаются крупные склады с боеприпасами, западная техника и вооружения, казармы с личным составом, под которые Киев переоборудует промышленные предприятия и гражданскую инфраструктуру.

Эти атаки дают возможность вынудить Киев переносить давно анонсированное контрнаступление, а также лишать его оружия, которое непрерывным потоком поставляется странами НАТО.

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