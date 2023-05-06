Минувшие сутки стали настоящим адом для украинских боевиков в Артемовске (Бахмуте). Они сами пишут о потере 300 своих сослуживцев всего за 4 часа боя, а также комментируют массированные удары, наносимые ВС РФ, сообщает «Военное обозрение».

Напомним, вечером 5 мая ВС РФ ударили по кварталам, занятым ВСУ, зажигательными боеприпасами из «Градов». Кроме того, практически беспрерывно работала артиллерия, вынуждая противника прятаться в первых попавшихся на пути зданиях. Боевики публиковали в Сети панические сообщения «Россия имеет успехи, мы горим», «Тут жесть» и многие другие.

Напомним, ВСУ удерживают не более 2 квадратных километров в Артемовске, но мощный штурм ЧВК «Вагнер» и удары реактивной и ствольной артиллерии вынуждает их отступать все ближе к окраинам.