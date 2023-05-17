ВСУ предпринимают все возможные меры, чтобы ни одно высотное здание в Артемовске (Бахмуте) не перешло под контроль ЧВК «Вагнер». Они уничтожили налоговую инспекцию, которая долго оставалась господствующей высотой, взрывают административные строения и жилые дома, сообщил РИА Новости один из бойцов.

Как только боевики понимают, что не в состоянии удерживать контроль над высотным зданием, они его уничтожают, закладывая мины или подрывая электропроводку.

«Они знали, что не смогут удержать это здание, и при отходе взорвали. Подрыв – и здание “сложилось”», – рассказал боец «Группы Вагнера».

Он добавил, что одна из девятиэтажек была наблюдательным пунктом и укрепрайоном ВСУ, Боевики ее подорвали, так как были вынуждены отступать. Люди, которые жили в этом доме, потеряли всего в одно мгновение.