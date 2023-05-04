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В Сеть попали видео уничтожения, вероятно, беспилотника Bayraktar в небе над украинской столицей. Об этом пишет “Российская газета”.

Инцидент произошёл вечером 4 мая. На кадрах видно, как в небе парит беспилотный летательный аппарат, очертаниями напоминающий турецкий “Байрактар”. Некоторое время его безуспешно пытаются сбить из стрелкового оружия. Затем в дрон попадает снаряд, он моментально загорается и падает. Сообщается, что беспилотник упал в одном из районов города, вызвав пожар в здании.

Позже представители ВСУ подтвердили: в небе над Киевом действительно сбили украинский беспилотник. В социальных сетях командования ВВС Украины говорится, что дрон потерял управление. Его уничтожением занимались несколько расчётов мобильных огневых групп.

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