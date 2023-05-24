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Диверсионная группа ВСУ, ворвавшаяся в село Козинка Белгородской области, пыталась устраивать укрепления в домах некоторых местных жителей. При этом людей просто выгоняли на улицу, сообщил портал Baza.

Кроме того, у жителей Козинки отбирали сотовые телефоны и зарядные устройства. Скорее всего, диверсанты не хотели давать россиянам возможность сообщать о местоположении группы.

Напомним, что диверсионная группа ВСУ прорвалась в Белгородскую область. В результате контртеррористической операции все боевики были уничтожены. Также ВС РФ подбили бронеавтомобили, используемые противником. По мнению экспертов, чисто пропагандистский прорыв был направлен на отвлечение внимания от разгрома ВСУ в Артемовске.

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