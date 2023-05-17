ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание The New York Times опубликовало материал с комментарием украинских военнослужащих относительно ситуации в Бахмуте (прежнее название Артемовск). Отмечается, что ситуация на бахмутском фронте настолько ужасающая, что в город отправляются только добровольцы.

Один из украинских военнослужащих, побывавший в Артемовске сказал, что «заходя в город, следует понимать, что оттуда можно больше не вернуться». Его сослуживец добавил, что сейчас находится в населенном пункте очень опасно. «Это безумие. Обстрелы никогда не прекращаются».

Российские силы продолжают освобождение Артемовска. Даже украинская сторона уже не может отрицать успех ЧВК «Вагнер» в населенном пункте. Об этом свидетельствуют слова замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», заявил ранее, что подконтрольным ВСУ в Артемовске остался всего один дом. Бойцам группы «Вагнера» для полноценного контроля над городом остается освободить территорию, расположенную ниже улицы Юбилейная и часть частного сектора.

Вам может понравиться

Киев сообщил, что в течение ночи ВСУ сбили 6 гиперзвуковых ракет «Кинжал»

В ночь на вторник, 16 мая, украинские военные объекты оказались под ракетным ударом со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Однако украинские военные представляют сомнительную информацию о результатах этой атаки, сообщает

Уничтожение «Ланцетами» РФ военной техники ВСУ в районе Бахмута попало на видео

В социальных сетях появилось видео, которое демонстрирует уничтожение переданных украинской армии артиллерийских систем НАТО на участке в Бахмуте. Русские бойцы применили боевые дроны «Ланцет» для нанесения ударов. На распространенных кадрах

Леонков рассказал о минусах британских ПЗРК, которые были обещаны Киеву

Алексей Леонков, российский эксперт, поделился своим мнением с журналистами NEWS.ru относительно главного недостатка ПЗРК, активно поставляемых Великобританией в Киев. Он отметил, что основным минусом этих комплексов является их ограниченная дальность