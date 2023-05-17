Американское издание The New York Times опубликовало материал с комментарием украинских военнослужащих относительно ситуации в Бахмуте (прежнее название Артемовск). Отмечается, что ситуация на бахмутском фронте настолько ужасающая, что в город отправляются только добровольцы.

Один из украинских военнослужащих, побывавший в Артемовске сказал, что «заходя в город, следует понимать, что оттуда можно больше не вернуться». Его сослуживец добавил, что сейчас находится в населенном пункте очень опасно. «Это безумие. Обстрелы никогда не прекращаются».

Российские силы продолжают освобождение Артемовска. Даже украинская сторона уже не может отрицать успех ЧВК «Вагнер» в населенном пункте. Об этом свидетельствуют слова замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер», заявил ранее, что подконтрольным ВСУ в Артемовске остался всего один дом. Бойцам группы «Вагнера» для полноценного контроля над городом остается освободить территорию, расположенную ниже улицы Юбилейная и часть частного сектора.