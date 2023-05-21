Украинские боевики, которые были вынуждены покинуть пределы Артемовска (украинское название Бахмут) из-за утраты своих позиций начали активно вести обстрел города из минометов. По информации корреспондента РИА Новости, националисты рассчитывают сбить российский флаг, развивающийся на одной из многоэтажек населенного пункта.

По словам одного из «музыкантов», как только был установлен на одном из зданий российских триколор и флаг группы «Вагнера», противник решил снести их минометами. Отмечается, что украинские боевики вели огонь 120-м и 82-м калибром.

Напомним, что 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Артемовска от украинских боевиков. Позднее данную информацию подтвердили и в Министерстве обороны Российской Федерации. Президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов с завершением операции по освобождению Артемовска. Также он подчеркнул, что все отличившиеся в боях будут представлены к государственным наградам.