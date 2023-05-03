Федеральной службой безопасности РФ были пресечены попытки подготовки покушения на руководство Республики Крым со стороны агентов украинской разведки. Такое заявление было сделано в Центре общественных связей ведомства.

Отмечается, что целями агентов украинского ГУР был глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр города Ялта Янина Павленко. Также агенты должны были совершить террористические акты на транспортной инфраструктуре полуострова.

Сотрудниками ФСБ было задержано семеро участников, являющихся агентами ГУР Минобороны Украины. У задержанных было обнаружено пять взрывных устройств самодельного типа, примерно 6 кг взрывных веществ британского производства, электронные детонаторы военного назначения, треккеры для осуществления слежки. Также сотрудниками ФСБ были изъяты средства связи, через которые агенты общались со своими кураторами из ГУР.

Органами безопасности был раскрыт международный канал поставок контрабанды, организованный украинскими спецслужбами. Отмечается, что контрабандными способами поставлялись взрывчатые вещества и компоненты для изготовления взрывных устройств из Болгарии на территорию Российской Федерации.