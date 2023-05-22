Ближе к ночи 21 мая российские ВКС нанесли удары планирующими бомбами по Кизомысу в Херсонской области, где располагался пункт дислокации украинских войск. Это позволило сорвать очередную попытку ВСУ закрепиться на островах в русле реки Днепр.

Сразу же после ударов в украинских телеграм-каналах стремительно начала распространяться информация об уничтожении российского истребителя Су-35. Он, по словам СМИ, упал в море, что привело к гибели пилотов. Однако это очередной пропагандистский ход Киева, пишет портал “Военное обозрение”.

Сообщение о сбитом Су-35 разместил Дмитрий Плетенчук, возглавляющий пресс-службу Сил обороны Херсона. Чуть позже он удалил пост, так как информация не соответствовала действительности. Но колесо пропаганды уже закрутилось.

Авторы публикации отмечают, что Киев часто приписывает себе отсутствующие заслуги. Если бы ВСУ действительно сбивали все самолеты, о которых они пишут, то ВКС пришлось бы преобразовывать в пехоту. Но пока вместо комплексов ПВО Украины российские истребители перехватывают только пропагандисты с буйной фантазией.