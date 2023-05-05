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Как отмечает в своем материале «Царьград» депутаты украинского парламента, прибывшие на саммит Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), попытались сорвать выступление делегации из России.

Во время выступления и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания России в ПАЧЭС Ольги Тимофеевой за ее спиной члены украинской делегации попытались развернуть свои флаги и скандировать проукраинские лозунги.

Однако спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в резкой форме обратился к представителям украинской делегации и заявил, что такое поведение на саммите неприемлемо. Спикер добавил, что членам делегации из Украины необходимо будет покинуть заседание, если они не будут следовать регламенту мероприятия.

Тимофеева прокомментировала происходящее после завершения заседания очень политкорректно. По ее словам, члены украинской делегации пытались устроить «цирк», однако их попытка провалилась.

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