В небе над Брянской областью были сбиты российский вертолет Ми-8 и самолет Су-34. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщают, что противник мог применить, переданные ему странами Запада, натовские ракеты класса «воздух-воздух».

По данным авторов канала, несколько ракет, выпущенных по российским самолету и вертолету, были перехвачены российскими комплексами противовоздушной обороны, однако две из них все-таки смогли пройти дальше и поразить российские воздушные боевые машины.

По мнению российских военкоров, украинские летчики могли использовать ракеты воздушного базирования средней дальности AIM-120 производства Соединенных Штатов Америки для поражения российской авиации в небе над Брянской областью.

Напомним, что в окрестностях населенного пункта Бахмут подразделения украинской армии перешли в контрнаступление с целью окружить город, в котором штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать остатки украинского гарнизона на западных окраинах.