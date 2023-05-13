Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В небе над Брянской областью были сбиты российский вертолет Ми-8 и самолет Су-34. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщают, что противник мог применить, переданные ему странами Запада, натовские ракеты класса «воздух-воздух».

По данным авторов канала, несколько ракет, выпущенных по российским самолету и вертолету, были перехвачены российскими комплексами противовоздушной обороны, однако две из них все-таки смогли пройти дальше и поразить российские воздушные боевые машины.

По мнению российских военкоров, украинские летчики могли использовать ракеты воздушного базирования средней дальности AIM-120 производства Соединенных Штатов Америки для поражения российской авиации в небе над Брянской областью.

Напомним, что в окрестностях населенного пункта Бахмут подразделения украинской армии перешли в контрнаступление с целью окружить город, в котором штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать остатки украинского гарнизона на западных окраинах.

Вам может понравиться

При первых попытках контрнаступления ВСУ понесли наибольшие потери за несколько месяцев

Командование ВСУ 11 мая перебросило на Артемовское направление один из батальонов так называемой «Гвардии наступления» и начало контратакующие действия. Портал «Военное обозрение» отмечает, что Киеву даже удалось добиться небольших тактических

Кого призывают пройти военные сборы в России, и как накажут уклонистов

10 мая вступил в силу подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о проведении военных сборов. Это мероприятие до специальной военной операции проводилось ежегодно, чтобы подготовить резервистов к военной службе. Условия

СП: Киев бьет «Хаймарсами» по репутации американского военно-промышленного комплекса

Отправляя на Украину реактивные системы залпового огня HIMARS, Соединенные Штаты хотели показать всему миру, насколько мощным и неуязвимым является американское оружие. Но достигли совершенно обратного эффекта, рассказал порталу «Свободная пресса»