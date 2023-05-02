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В украинском министерстве внутренних дел сообщили о том, что в стране создан единый реестр пропавших без вести, в котором числится около 23 тысяч солдат, пропавших в результате боевых действий в зоне спецоперации, пишет РИА Новости.

Большинство из пропавших было найдено, но около 23 тысяч военнослужащих украинской армии остаются не найденными.

В середине апреля уполномоченный по вопросам без вести пропавших при особых обстоятельствах проинформировал, что более 7 тысяч украинских бойцов считаются без вести пропавшими.

Ранее в Министерстве реинтеграции рассказали, что приобретено специальное оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных, но теперь предстоит наладить процесс отбора материала для того, чтобы можно было идентифицировать пропавших без вести украинских солдат.

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