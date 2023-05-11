Беспилотные летательные аппараты – “ключевой элемент войны”. Украинским войскам нужно от стран Запада 3 тысячи дронов, чтобы наносить удары по целям в новых регионах России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова, сказанные в интервью телеканалу “Рада”, приводит РИА “Новости”.

Подоляк уточнил: дроны нужны, чтобы уничтожать российскую инфраструктуру вдоль линии боевого соприкосновения. При этом советник главы Офиса отметил, что речь идёт о новых регионах России. Объекты, которые расположены, например в Белгородской области, Киев не интересуют.

Новые регионы России – это Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. По результатам референдумов, которые были проведены на этих территориях осенью прошлого года, большинство их жителей высказались за присоединении к России. На Украине и в странах Запада результаты референдумов не признали. Киевские власти до сих пор считают указанные регионы частью Украины.

Боевые действия на Украине показали эффективность беспилотных летательных аппаратов. Они используются, как украинской, так и российской сторонами. С помощью дронов можно наносить удары по различным объектам, использовать их для разведки местности или для корректировки артиллерийского огня.