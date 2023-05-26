ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Киевской области пребывают в шоке, судя по обсуждениям на украинских форумах, когда внезапно в регионе появилось 2,5 тысячи блокпостов.

Это связано с перемещением самого большого гарнизона и размещением до 15 полновесных бригад на территории региона. В их состав входили бойцы спецназа СБУ, МВД и ГУР. Власти Украины объяснили это явление проведением внезапных учений.

Согласно сценарию, эти учения были организованы для отражения неожиданного появления в Киеве боевиков из штурмовых отрядов частной военной компании «Вагнер». При этом все публикации, связанные с учениями, активно удалялись в Интернете. Так исполнялся тренировочный процесс по «цифровой гигиене и противодействию русской пропаганде».

Напомним, что СВО на Украине, начавшаяся в феврале 2022 года и направленная на демилитаризацию и денацификацию страны, продолжается.

Вам может понравиться

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении митрополита УПЦ

В украинской полиции завели уголовное дело в отношении митрополита Лонгина (Жары), который является наместником Вознесенского Банченского монастыря Украинской православной церкви (УПЦ). Согласно данным в официальном Telegram-канале УПЦ, в понедельник его

The Times: следствие в Германии считает, что за атакой на СП и СП-2 стоит Киев

Британская газета The Times сообщает, что украинская сторона причастна к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», ссылаясь на заявление немецких правоохранительных органов. Федеральное ведомство уголовных расследований

Жители Петербурга жалуются на заросли борщевика по всему городу

Жители Петербурга продолжают жаловаться на заросли борщевика, который начал разрастаться даже в центральных районах города. Горожане призывают Смольный обратить внимание на проблемы и заняться благоустройством газонов, клумб, скверов и парковых