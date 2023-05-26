Жители Киевской области пребывают в шоке, судя по обсуждениям на украинских форумах, когда внезапно в регионе появилось 2,5 тысячи блокпостов.

Это связано с перемещением самого большого гарнизона и размещением до 15 полновесных бригад на территории региона. В их состав входили бойцы спецназа СБУ, МВД и ГУР. Власти Украины объяснили это явление проведением внезапных учений.

Согласно сценарию, эти учения были организованы для отражения неожиданного появления в Киеве боевиков из штурмовых отрядов частной военной компании «Вагнер». При этом все публикации, связанные с учениями, активно удалялись в Интернете. Так исполнялся тренировочный процесс по «цифровой гигиене и противодействию русской пропаганде».

Напомним, что СВО на Украине, начавшаяся в феврале 2022 года и направленная на демилитаризацию и денацификацию страны, продолжается.