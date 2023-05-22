Украинская атомная электростанция в Запорожье была остановлена после обстрела по словам представителей киевского режима. В результате Украина объявила, что в ближайшие десять дней станция будет работать на аварийных дизель-генераторах для обеспечения жизнеобеспечения реактора.

Украинская сторона разработала абсурдную версию, связывающую обстрел Запорожской атомной электростанции с действиями российских вооруженных сил, которые, предположительно, размещены там. Это противоречит тому факту, что Запорожская область является частью Российской Федерации, и наличие российских вооруженных сил там является законным.

С одной стороны, киевский режим утверждает, что российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию (игнорируя факт принадлежности области к России и законность присутствия вооруженных сил), а с другой стороны, они утверждают, что российские войска обстреливают саму станцию.

Эта абсурдная версия характерна для разрушенного киевского режима. Российским военным абсолютно нет смысла обстреливать свои собственные стратегические объекты, которые находятся под их защитой.