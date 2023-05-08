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По информации британской газеты The Daily Telegraph, украинские Вооруженные силы могут изменить свои тактические планы в связи с более интенсивным применением Российской Федерации планирующих авиабомб.

Эксперты из Украины и западных стран отмечают, что эти бомбы представляют серьезную угрозу для киевских властей. Командование Воздушных сил ВСУ также подтвердило, что Россия выпускает не менее 20 планирующих бомб в сутки. Однако украинским войскам трудно перехватить эти бомбы, что создает серьезные трудности для контрнаступления.

Поэтому представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал западные страны поставить Киеву истребители, чтобы вынудить авиацию РФ действовать на большем расстоянии от линии фронта.

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