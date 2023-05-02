Украинское командование еще никак не прокомментировало сообщение о том, что в районе города Часов Яр российскими силами был ликвидирован командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. Информацию о ликвидации генерала сообщил Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер».

По информации Пригожина, артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был нанесен удар по бронированному автомобилю, в котором со стороны Часова Яра в Бахмут (ранее Артемовск) перемещался украинский генерал. Он получил приказ от верховного командования перебросить резервы территориальной обороны к Артемовску для удержания населенного пункта.

По предварительным данным, Танцюра должен был прибыть в Бахмут после совещания «ставки», на котором было принято решение о подготовке к контратаке с использованием новых резервов украинской территориальной обороны, в том числе и украинские подразделения ССО и ДШВ.

Отметим, что информация о нахождении в атакованном российскими силами бронеавтомобиле генерала Танцюры на данный момент проверяется.