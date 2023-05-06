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Вечером 5 мая российский беспилотник заснял в кварталах Артемовска, удерживаемых боевиками ВС настоящий ад. Спровоцировали апокалипсис удары из РСЗО БМ-21 «Град» с применением зажигательных снарядов.

Боевики ВСУ заняли высотные здания, которые использовали одновременно в качестве наблюдательных пунктов и огневых точек. Чтобы выкурить их оттуда, было принято решение атаковать кварталы зажигательными снарядами. На кадрах, опубликованных порталом «Взгляд», видно, что на улицы Артемовска опускаются тысячи светящихся точек, после чего в занятых боевиками многоэтажках вспыхивают пожары.

Боевики ВСУ рассказали в социальных сетях, что в Бахмуте будто встречают Новый год – вся окраина города светится из-за зажигательных боеприпасов ВС РФ. Также они отметили, что это весьма опасные снаряды, так как после ударов улицы начинают полыхать, вынуждая военнослужащих спасаться бегством.

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