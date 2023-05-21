Гиперзвуковая ракета “Кинжал”, выпущенная истребителем МиГ-31 ВКС РФ, поразила в Киеве зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства. При этом речь идет о самой современной модификации ЗРК, пишет издание “Известия”.

Авторы публикации отмечают, что ударом “Кинжала” уничтожено несколько пусковых установок и радиолокационная станция, выполняющая сразу несколько ключевых функций. Это позволяет говорить о выведении ЗРК из строя, так как без радара он не в состоянии справляться с противоракетной обороной.

Эксперты отмечают, что российские ВС использовали минусы американского комплекса. Все дело в том, что он не способен обеспечивать круговую защиту, а работает лишь по одному сектору. Поэтому очень важно правильно выбрать его, чтобы не подставлять под удар систему ПВО. Но сделать этого не удалось.

“Пэтриот” расстрелял свой боезапас на беспилотные аппараты и ложные цели, что позволило вскрыть его позицию. После этого МиГ-31 спокойно выпустил ракету “Кинжал”, точно поразившую цель.