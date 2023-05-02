Вооруженные силы России нанесли удар термобарическим снарядом по украинскому укрепрайону в зоне проведения СВО. Видеозапись с последствиями удара по подразделению ВСУ была опубликована военным экспертом Борисом Рожиным в его Телеграм-канале.

Рожин отметил, что видеокадры были сделаны российскими военнослужащими после взятия ими под свой контроль бывшей позиции украинских боевиков. Укрепрайон ВСУ был атакован российской артиллерией.

На видеозаписи можно увидеть, что термобарический снаряд спалил дотла позицию украинских военнослужащих. На месте пожара были найдены останки тел бойцов ВСУ, представляющие собой обугленные остатки. Большая часть трупов даже не подлежит идентификации.

Термобарические снаряды являются мощным оружием. Основной элемент данного вида снарядов – это аэрозольная зажигательная смесь, воспламеняющаяся во время распыления. Данная смесь создает настолько высокую температуру, что выжигает все на своем пути. От воздействия термобарических снарядов невозможно спастись в укрытии.