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Как и ожидалось, ВСУ используют британские ракеты Storm Shadow для обстрела мирного населения городов, находящихся в глубоком тылу. Сперва Киев “похвастал” появлением у него дальнобойный ракет ударами по Луганску, а ночью 20 мая атаковал Мариуполь, передает “Военное обозрение”.

Военные корреспонденты, которые прибыли на место удара, сообщили, что предположительно ракеты Storm Shadow поразили территорию старого аэропорта. Имеются частичные разрушения зданий, которые давно не используются, жертв и вторичных детонаций, указывающих на хранение на объекте боеприпасов, не фиксируется. Однако ВСУ в экстазе приписывают себе множество несуществующих достижений.

Так, на украинских ресурсах появилась информация об уничтожении крупных подразделений ВС РФ, которые якобы базировались в аэропорту, а также о ликвидации боевых вертолетов. Местные жители сообщают, что слышали сильные взрывы, но взрывались именно ракеты, а не вооружение, техника или боеприпасы. Как и атака на Луганск, данная акция Киева является чистой воды пропагандой, призванной отчитаться перед Западом. И запугать население городов, по которым наносятся удары, отомстить ему за нежелание жить под властью киевского режима.

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