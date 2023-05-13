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Группа американских ученых из Северо-Западного университета в Иллинойсе раскрыла главную тайну большого количества летальных случаев во время пандемии COVID-19. Оказывается большая часть жертв умирала не от коронавируса. Об этом сообщает «Царьград».

По словам ученых, они проанализировали записи в истории болезней более чем полутысячи пациентов, госпитализированных с диагнозом тяжелой формы пневмонии или дыхательной недостаточностью. При этом только у 190 из них был диагностирован коронавирус.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Science Alert, люди умирали в больницах не из-за гиперцитокинемии, вызванной, как ранее предполагалось, инфекцией COVID-19, а из-за развития вторичной инфекции. После подключения пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у них развивалась ВАП или вентилятор-ассоциированная пневмония.

Данное заболевание представляет собой разновидность бактериальной пневмонии, которую очень тяжело выявить при помощи имеющихся протоколов диагностирования. Поэтому эта проблема должна быть решена в ближайшее время, чтобы предотвратить будущие смерти.

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