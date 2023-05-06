Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщает о резком повышении температурных показателей поверхности моря. Ученые считают, что это явление может привести к плачевным результатам. Они опасаются, что катастрофические последствия настигнут мировой океан. Данная информация была опубликована изданием Planet Today.

По словам специалистов, температурные показатели в марте 2023 значительно выросли по сравнению с предыдущими годами. Этот процесс привел к возникновению большого количества тепловых волн на всем земном шаре. Ученые считают, что они могут оказать негативное воздействие на природу.

Предыдущий рекорд по повышению температуры поверхности морской воды отмечался в 2016 году. Тогда на Земле произошло Эль-Ниньо – простым языком, потепление океана. По мнению ученых предвестником нового Эль-Ниньо как раз и является скопление тепловых волн на побережье Чили. Если предположения специалистов окажутся реальными, то потепление достигнет рекордных для науки показателей – температура увеличится на 0.2 – 0.25°С.