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Группа специалистов в области биохимии из США провела исследование с целью выявить вещества, содержащиеся в составе ароматического мыла, которые отпугивают или притягивают комаров к человеческому телу. Результаты исследовательской работы были опубликованы в научном журнале iScience.

Ученые провели эксперимент с 16 добровольцами, которые должны были мыться определенными видами мыла. При этом исследователи брали у них образцы запаха кожи. Оказалось, что один сорт мыла из четырех обладает эффектом отгонять комаров от человека, в то время как остальные три, наоборот, притягивают.

Авторы исследования объяснили, что средства гигиены с запахом ландыша и тропический растений могут привлекать к себе чрезмерное внимание со стороны кровососов. При этом мыло, обладающее ароматом кокоса, миндаля и арбуза, наоборот отпугивает комаров от человеческого тела.

Ученые определили, что отпугивающие ароматы содержат в себе молекулы бензилбензота, ноналактона и бензальдегида. Авторы исследования надеются, что результаты их эксперимента помогут производителям средств гигиены начать выпускать мыло с эффектом отпугивания насекомых.

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