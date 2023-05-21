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На Международной выставке MILEX-2023 в Минске замглавы научно-производственного концерна “Техмаш” Александр Кочкин сообщил о скором появлении в зоне специальной военной операции сверхмощной ракеты С-8ОФП «Бронебойщик».

Этот боезаряд воздушного базирования уже поступил на вооружение ВС РФ. Кроме того, заявки на его приобретение поступают от зарубежных партнеров компании.

Носителями “Бронебойщика” скорее всего станут штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Речь идет о неуправляемом боезаряде повышенной мощности, позволит эффективно уничтожать легкобронированную технику, а также наносить сокрушительные удары по фортификационным сооружениям противника. Кроме того, тяжелые танки также будут получить от новой ракеты серьезные повреждения.

Дальность поражения целей составит 6 (по некоторым данным – 11) километров, что позволит носителю боезаряда не входить в зону действия ПВО противника.

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