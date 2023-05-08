Российские ВС начали чаще наносить удары по Украине. При этом атаки проводятся на конкретные военные объекты, что может указывать на существенное расширение разведывательной сети РФ и усовершенствование методов ее работы, пишет портал «Военное обозрение».

Так, удары приходятся точно по складам с топливом и боеприпасами, по скоплениям техники, по пунктам размещения пресловутой «Гвардии наступления», которая еще не совершила ни одной вылазки, но понесла крупные потери.

Авторы публикации напоминают жалобы одного из украинских бойцов с позывным «Артур». Он заявил, что если Киев будет так тянуть с контрнаступлением, то его некому будет проводить, так как личный состав и технику уничтожат ВС РФ.

В ночь на 8 мая в Одессе были уничтожены склады, на которые ВСУ свозили технику, оружие и боеприпасы на протяжении последних двух месяцев. То же самое ранее произошло и в Павлограде, где в течение длительного времени складировались ресурсы для контрнаступления.