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Языковой барьер существенно замедляет обучение украинских танкистов управлять танками Leopard 2, которые Берлин передаёт Киеву. Об этом рассказал начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии Хайко Диль. Его слова, опубликованные на сайте Бундесвера, приводит “Лента.ру”.

Диль пожаловался, что прямого общения между немецким танкистами и танкистами с Украины нет – для проведения занятий требуется искать переводчиков с немецкого языка на украинский и русский. Такие специалисты в Бундесвере есть, отметил высокопоставленный военный, но они не могут помогать танкистам постоянно. В этой связи подготовка украинских военнослужащих серьёзно осложняется и затягивается.

Изначально планировалось, что военных ВСУ для управления танками Leopard 2 подготовят в кратчайшие сроки. Удастся ли выдержать график из-за проблем с языковым барьером, пока неизвестно.

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