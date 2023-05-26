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Документы, касающиеся передачи ядерного вооружения и комплексов «Искандер» на хранение в Минск, были подписаны между Белоруссией и Россией. По данным ресурса «Царьград», белорусским пилотам теперь необходимо пройти дополнительное обучение.

Глава Минобороны РФ, Сергей Шойгу, отметил, что Белоруссия будет использоваться только в качестве базы для хранения. Контроль за использованием тактического ядерного оружия будет осуществляться Россией. Авторы статьи полагают, что такой шаг направлен на сдерживание возможной агрессии со стороны НАТО, учитывая реальную угрозу вторжения на территорию Белоруссии.

В свою очередь, поляки убеждены в неизбежности войны и намерены действовать первыми. Эксперт Вадим Трухачев указывает, что Польша может использовать местных жителей, ориентированных на Варшаву, чтобы организовать на белорусской территории.

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