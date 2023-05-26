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Тюрколог Яшар Ниязбаев рассказал, что антироссийская риторика оппозиционного кандидата в президенты Турции, Кемаля Кылычдароглу, нацелена не на граждан страны, а на западные политические силы.

По словам Ниязбаева, основная цель атак Кылычдароглу на Россию заключается в том, чтобы продемонстрировать Западу, что в случае его победы в выборах он будет придерживаться прозападного курса.

Журналист напомнил, что оппозиционный кандидат явно заявил о необходимости показать России, что Турция является членом НАТО.

Ранее Кылычдароглу выдвинул обвинения в сторону России и заявил о вмешательстве Москвы в выборы в Турции. Он призвал российские власти не вмешиваться в дела турецкого государства. Затем политик назвал действующего президента Турции Эрдогана фальшивым лидером и сделал заявление, что тот ориентируется на Россию, но ему не открывают дверь.

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